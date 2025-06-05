ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей южных районов Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям нескольких южных районов Бейрута с требованием немедленно покинуть свои дома. Соответствующее предупреждение опубликовал на своей странице официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Жители районов Хадас, Харет-Хрейк и Бурж эль-Баражне, если вы находитесь в зданиях, отмеченных красным на фото, просим вас покинуть их и отойти от них не менее, чем на 300 метров, поскольку рядом с вашими домами находятся военные объекты [шиитского формирования] "Хезболлах",- написал Эдри на арабском языке в X.

Свой пост он сопроводил снимками города, где красным цветом выделены дома, жителям которых было адресовано предупреждение.

Последний раз ЦАХАЛ наносил удары по Бейруту в конце апреля, с тех пор обстрелам подвергались только южные районы Ливана.