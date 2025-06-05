Политикам и публицистам, заявляющим о "российской угрозе" и опасающимся Третьей мировой войны, следует "сбавить обороты", говорится в статье The National Interest.

Президент России Владимир Путин не имеет причин обострять конфликт, поскольку Россия уже побеждает в вооруженном противостоянии с Украиной, заявили журналисты.

Трамп заявил, что попросил Путина не давать ответ на атаки Киева по аэродромам РФ

Путин всегда четко осознавал последствия своих действий, даже если европейские власти так не делали, сказали авторы публикации.