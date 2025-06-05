В Германии назвали ошибкой газопровод «Северный поток-2»

Решение прежних властей ФРГ о реализации проекта трубопроводной сети «Северный поток-2» (СП-2) было ошибочным. Такое мнение высказал новый канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит ТАСС.

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Подобный проект в случае его реализации усилил бы энергетическую зависимость ФРГ от России. Предыдущим властям не следовало обсуждать строительство этой трубопроводной сети с Москвой. «Это была ошибка», — констатировал Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее он заявил, что сделает все возможное ради недопущения перезапуска проекта СП-2. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пообещала ввести новые санкции против взорванной трубопроводной сети. Подобная мера, отмечала она, усилит давление на Россию. Перезапуск этого проекта противоречил бы стратегии ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году.

В то же время претендующий на покупку СП-2 американский инвестор Стивен Линч усомнился в планах властей Евросоюза навсегда отказаться от российского природного газа. По его мнению, лидеры государств блока рано или поздно придут к выводу, что поставки по этому направлению выгодны экономике региона. Это обусловлено тем, что они относительно дешевые. Однако до конкретных подвижек по данном вопросу дело пока не дошло. Более того, немецкий таблоид Bild сообщал, что власти ФРГ ищут способы предотвратить запуск уцелевшей ветки газопровода, о чем якобы тайно договариваются США и РФ.