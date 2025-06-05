Илон Маск сделал заявление после слов Трампа о разочаровании в нем

Предприниматель и бывший глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в ответ на критику американского главы Дональда Трампа в свой адрес заявил, что он не смог бы выиграть на президентских выборах без него. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Маск раскритиковал «Единый, большой, красивый» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его «мерзостью». В ответ президент США заявил, что разочаровался в предпринимателе, отметив, что «многим помог ему». Также Трамп указал, что раньше у него были хорошие отношения с Маском, но теперь он не знает, так ли это.

Бывший глава DOGE не стал молчать и заявил, что лидер США не смог бы выиграть на президентских выборах без него.

«Какая неблагодарность», — добавил Маск.

Напомним, что предприниматель покинул пост главы DOGE при администрации Трампа на прошлой неделе. При этом Маск подчеркивал, что продолжит быть другом и советником президента.