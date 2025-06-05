На Западе пообещали Украине жесткий приз за атаку на Россию

Киев должен быть готов к жесткому «призу» за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы России. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

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«И вот что у нас есть. Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получайте глупые призы», — указал исследователь.

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Малинен подчеркнул, что США будут бездействовать и займут лишь позицию наблюдателя, если Россия ответит Украине за ее атаки.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина не отвечать Киеву на атаку ВСУ по аэродромам. При этом американский лидер подчеркнул, что понимает реакцию России и ее недовольство в связи с действиями Украины. По его словам, Путин дал понять, что у российской стороны нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.