В ООН прокомментировали угрозы Трампа ввести санкции против РФ и Украины

ООН считает переговоры наилучшим способом для завершения любых конфликтов. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать угрозы президента США ввести санкции против РФ и Украины.

"Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров", - сказал он.

Ранее хозяин Белого дома заявил о готовности ввести жесткие санкции против РФ и Украины, если страны не достигнут соглашения по урегулированию конфликта.