Трамп сделал неожиданное заявление, кто положил конец «Северным потокам»

На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что именно он положил конец строительству газопровода «Северный поток-2». Это заявление Трамп сделал ссылаясь на свои действия во время своего президентства.

«Извините, это я. Я покончил с „Северным потоком-2“. Больше никто этого не делал», — подчеркнул Трамп.

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Он отметил, что после его ухода с поста президента экс-президент США Джо Байден «сразу же одобрил это решение».

«Северный поток-2» — это проект, который должен был обеспечить прямые поставки газа из России в Германию через Балтийское море. Проект вызывал неоднозначную реакцию как в Европе, так и в США, где Трамп не раз подчеркивал угрозу зависимости Европы от российских энергетических ресурсов.