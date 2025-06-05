Трамп высказался о давлении США на Россию и Украину

Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможность оказания давления на Россию и Украину при «отсутствии прогресса» в урегулировании украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете, передает Fox News.

© Газета.Ru

«Когда я пойму, что это не закончится, <...> мы будем очень жесткими. И это может коснуться обеих стран, если честно», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что держит дедлайн по заключению соглашения о перемирии «в голове» и подчеркнул, что США в случае неудачи попыток решить конфликт будут очень жесткими, вне зависимости от того, коснется это «России или кого-то еще».

Трамп выразил недовольство из-за Украины и России

«Америка снова находится в важном положении в том, чтобы сделать что-то, чтобы положить конец этой войне. Давайте поговорим, что мы можем сделать вместе», — заявил Мерц в ответ.

Канцлер ФРГ отметил, что Германия оказывает поддержку Украине и потому добивается большого давления на Россию. Мерц добавил, что необходимо обсудить эту тему и Трамп пообещал поговорить об этом.

Также Трамп заявил, что недоволен эскалацией ситуации вокруг Украины в последние дни. При этом американский президент отметил, что по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования на Украине.

В свою очередь портал Axios сообщил, что Трамп расстроен и озабочен тем, что атака Вооруженных сил Украины по российским аэродромам и возможный ответ России помешают дипломатическим усилиям по урегулированию украинского конфликта.