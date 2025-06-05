Трамп оценил разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ключевой темой телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином стали вопросы торговли. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп охарактеризовал прошедший разговор как «очень хороший». По его словам, он продлился почти полтора часа и завершился «позитивно для обеих сторон».

«Разговор был почти полностью посвящен торговле. Мы обсудили некоторые тонкости торгового соглашения, которое мы недавно согласовали и заключили», — написал Трамп.

Он отметил, что договорился с Си Цзиньпином о встрече рабочих команд. США на ней представят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель посол Джеймисон Грир. Место встречи будет определено позже.

«Во время беседы президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил тем же. Как президенты двух великих государств, мы оба с нетерпением ждем этого», — добавил Трамп.

Президент США подчеркнул, что в ходе разговора вопросы России, Украины или Ирана не поднимались.