Успехи России в производстве боеприпасов ошеломляют НАТО, так как Североатлантический альянс существенно уступает Москве в этой сфере. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте, передает газета The Guardian.

«Изменения России ошеломляют. В условиях конфликта она производит основных боеприпасов за три месяца столько, сколько вся НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год», — указал генсек альянса.

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Рютте также призвал в скорейшем времени нарастить производство боеприпасов, добавив, что через несколько лет НАТО якобы окажется перед лицом некоей «угрозы».