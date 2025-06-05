В Раде раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент России Владимир Путин указал Владимиру Зеленскому на его место, отказавшись от встречи лидеров после украинских терактов.

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"Путин абсолютно грамотно воспользовался идиотскими решениями Зеленского по проведению терактов на территории РФ", - написал Дубинский в своем Телеграм-канале, добавив, что президент России фактически отказался от встречи, объявив, что с террористами переговоров не ведут.

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Дубинский считает, что президенту США Дональду Трампу теперь придется давить на Зеленского, чтобы вернуть Путина за стол переговоров. При этом, считает украинский депутат, Киеву больше не позволят ни подрывы мостов, ни удары по аэродромам.

Он также обратил внимание, что Зеленский, делая очередное заявление о готовности к встрече с Путиным, выглядел перепуганным, с бегающими глазками. По мнению Дубинского, это произошло из-за того, что до Зеленского, видимо, эту позицию американской администрации уже довели.