Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте из-за евро

Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании после объявления о том, что Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро. Кадры произошедшего опубликовало Болгарское национальное телевидение.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года. Таким образом Болгария станет 21-й страной, присоединившейся к зоне единой валюты.

После объявления об этом в Народном собрании страны депутат от патриотической партии «Возрождение» по призыву своего лидера Костадина Костадинова заблокировали доступ для выступающих. При этом сам политик поднялся на трибуну.

Болгария рассчитывает перейти на евро с 2026 года

«Сегодня черный день для Болгарии, янычары (отступники) хоронят нашу страну», — сказал Костадинов.

Потасовка между депутатами произошла до его слов, когда депутаты «Возрождения» двинулись к трибуне. Согласно кадрам, идущий впереди всех политик толкнул в грудь преграждающего ему путь коллегу. Дело закончилось словесной перепалкой.

Отмечается, что с самого утра перед зданием Народного собрания с целью протеста собрались сторонники болгарской национальной валюты. Костадинов призвал их к блокаде парламента.

Согласно информации Profit.Ro, половина граждан Болгарии выступает против вступления страны в еврозону. Больше всего они опасаются, что переход на евро спровоцирует рост цен.