Генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также он предложил тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

Кроме того, по его словам, министры обороны стран НАТО утвердили «амбициозные планы» по усилению противоракетной обороны (ПВО), беспилотных летательных аппаратов, а также сухопутных войск.

До этого портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники писал, что США могут выступить против того, чтобы в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, РФ была бы обозначена как угроза для альянса. Политолог-американист Малек Дудаков допустил, что американцы постараются выбрать для России формулировку соперника, а не угрозы или прямого врага. В таком случае Москва не будет первостепенной угрозой, с «которой нужно прямо сейчас воевать», указал политолог.