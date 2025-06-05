Каллас дерзко высказалась об атаке Украины на российские аэродромы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Украина своими ударами по российским аэродромам переписывает военную историю. Об этом пишет газета «Европейская правда».

По словам Каллас, это для России повышает «цену войны».

Европолитик заявила, что атаки украинских дронов фактически переписывают военную историю.

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Она отметила, что речь идет об использовании дронов стоимостью в тысячи долларов.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн предположил, кто стоит за атаками Киева на российские аэродромы.