США уже списали Владимира Зеленского со счетов и начали серьезную работу по его устранению. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

Он указал, что высказывания Зеленского в адрес делегации России являются «агонией».

«Совершенно ясно, что американцы его списали со счетов и сейчас ведется работа по его устранению», — добавил Азаров.

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Явным признаком этого, по его словам, является арест Леонида Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и «кошелька» главы офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского. Экс-премьер отметил, что его арест производила не генпрокуратура, а Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, которые создали и укомплектовали США.

«И подчиняются они только американцам. То есть — последовала команда, и Миндич был задержан при попытке пересечения румынкой границы», — подчеркнул он.

Кроме того Азаров обратил внимание на то, что в Киев прибыли около 100 американских аудиторов, которые будут контролировать расходование выделенных Вашингтоном средств. Он назвал это «серьезным моментом».

«Началась серьезная работа по устранению Зеленского. Если он сам не хочет уходить, значит, его уберут», — уверен он.

При этом, по мнению Азарова, данный процесс будет разделен на целый ряд этапов, в ходе которых Зеленского будут убеждать уйти добровольно, угрожая, что в ином случае он может потерять все — и деньги, и свободу.