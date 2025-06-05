Дмитриев: разговор Путина и Трампа вызвал панику со стороны Запада

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вызвал предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

"Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ", - написал Дмитриев.

По его мнению, именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают "их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации".