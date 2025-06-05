Стало известно, как инструктировали Зеленского перед скандалом с Трампом

Члены конгресса Соединенных Штатов инструктировали украинского президента Владимира Зеленского о том, как ему следует вести себя с американским лидером с Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Зеленский и его команда усердно готовились, заслушав от ключевых республиканцев на Капитолийском холме то, что можно назвать экспресс-курсом «Трамп 101» о том, как взаимодействовать с президентом», — говорится в материале.

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После того, как встреча Зеленского с Трампом закончилась скандалом, мировые политики сильно обеспокоились участием в новом «реалити-шоу Трампа». Один из источников рассказал изданию, что многие политики вынесли урок из того, что произошло в Овальном кабинете.

Переговоры украинского и американского лидеров в Вашингтоне состоялись 28 февраля и завершились их словесной перепалкой. В ходе беседы Трамп упрекнул Зеленского в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране.