Чиновник американской администрации заявил изданию Politico, что президент США Дональд Трамп «всегда был жёсток» с российским коллегой Владимиром Путиным.

Неназванный собеседник издания назвал внешнюю политику Трампа уникальной.

«Он может быть жестоким по отношению к нашим противникам, но в то же время он способен смотреть в глаза любому, пытаясь обеспечить мир», — отметил он.

Трампу за двое суток трижды отказали мировые лидеры

Ранее газета The Washington Post писала, что американский конгресс законом о санкциях против России может предоставить Трампу «рычаги давления» на Путина.

В то же время спецпредставитель США по Украине Кит Келлог выразил мнение, что у Трампа и Путина сложились сильные личные отношения.