Украинский лидер Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и стал представлять опасность для Запада, заявил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

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«Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен», — отметил Дэвис, призвав от него избавиться.

По мнению полковника, Зеленский утратил адекватное восприятие мира, и даже считает, что сможет победить силовым путем, несмотря на очевидное превосходство России.

В США резко отреагировали на выходку Зеленского

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в саммите с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.