Пока вы не уснули: США об «ответе Путина» на атаку по аэродромам и самые подорожавшие продукты

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Раскрыта реакция Трампа на удары ВСУ по российским аэродромам

Президент США Дональд Трамп в частных беседах называл «крутой» и «мощной» недавнюю атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы.

Об этом пишет Axios со ссылкой источники, которые беседовали с американским лидером.

«Он посчитал это крутым», — рассказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

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Медведев похвалил латвийского депутата

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил выступление латвийского депутата и лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова в Сейме в защиту русского языка. Свое мнение по этому поводу он высказал у себя на странице в X.

Ранее в парламенте Латвии рассматривали декларацию «об устранении лингвистических последствий» проводившейся в советский период «русификации». Росликов выступил против данного проекта и дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии. Свое выступление депутат закончил фразой: «Русский язык — наш язык».

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NYT рассказала об «ответе Путина» на атаку Украины по аэродромам

Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера.

«Он предположил, что ответом Путина будут «более масштабные… бомбардировки украинских городов и инфраструктуры», — говорится в сообщении издания.

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Силовики с кувалдой: в Ura.ru показали видео с обысками в редакции

Ura.ru опубликовали видеозапись с обыском в редакции. Кадры появились в Сети в четверг, 5 июня.

Обыск происходит в екатеринбургском офисе, передает Telegram-канал редакции.

На кадрах видно, как один из силовиков заходит в здание агентства с кувалдой.

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Меркель озвучила «самый убедительный ответ» Путину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что единство ЕС и США станет «самым убедительным ответом президенту России Владимиру Путину». Ее слова цитирует издание Hospodářské noviny.

Меркель считает, что Западу необходимо продолжать военную поддержку Украины даже после окончания текущего кризиса и очень важно, чтобы Запад сохранился именно в том виде, в каком он сейчас существует.

«Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину - сохранение единства Европы и США», - заметила она.

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Трамп поговорил с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Трампом», — утверждается в сообщении.

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Названы самые подорожавшие за 10 лет продукты в России

В Роспотребнадзоре заявили, что за десять лет в России сильнее всего подорожали сливочное масло, яблоки и мороженая рыба.

Как утверждает «Парламентская газета», с 2014 по 2024 год цена на сливочное масло увеличилась втрое — с 339 до 927 рублей за килограмм. При этом стоимость мороженой рыбы выросла с 98 до 244 рублей за килограмм, а яблок — с 68 до 160 рублей.

Кроме того, по информации ведомства, в два раза увеличились цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей. Молоко за десять лет подорожало в 1,9 раза — до 78 рублей за литр против 42 рублей.

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Названа судьба самолетов РФ, поврежденных ВСУ 1 июня

© Соцсети

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что российские самолёты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены. Дипломат при этом подчеркнул, что они будут восстановлены.

«Из этого делайте выводы сами. Плюс та номенклатура, о которой мы сейчас говорим, не обязательно в полном объёме покрывается теми или иными соглашениями», — сказал Рябков.

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Украинский футболист извинился за то, что играл в России

Украинский футболист Филипп Будковский заявил о том, что жалеет о том, что играл за махачкалинский «Анжи», передает Sport24 со ссылкой на видео в YouTube.

«За этот поступок хотелось бы извиниться, я этого не должен был делать. Это такой период, который хочется забыть, просто вычеркнуть», — сказал Будковский.

Будковский выступал за «Анжи» в сезоне-2016/17, а также в начале 2018 года. Сейчас он играет за украинскую «Зарю».

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У «шумных» водителей предложено отбирать автомобили

Депутаты Мосгордумы выступили с инициативой начать использовать на дорогах камеры с шумомерами, а также резко усилить ответственность за превышение норм. Одной из предложенных мер является конфискация автомобилей или мотоциклов, причём чиновники хотят применять её бесконтактно и возбуждать судебное производство без контакта с нарушителями. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы.

Сегодня российское законодательство допускает привлечение нарушителей к ответственности вплоть до суда без его личного присутствия, на основании «писем счастья» и других цифровых данных . Однако действие нормы распространяется исключительно на нарушения ПДД. Теперь же столичные политики предложили распространить её и на другие сферы, в том числе превышение уровня шума.

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