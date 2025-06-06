Лидеры Евросоюза ведут руками Украины войну против России и видят свою задачу в том, чтобы противостоять ей в течение ближайших 10 лет. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Говоря об украинском конфликте, он отметил, что Брюссель рассматривает Украину как "передовую линию обороны Европы", где идет защита общеевропейских интересов. Там думают, что "если бы не украинская армия, то Россия напала бы на Европейский союз", сказал Орбан.

"Поэтому в Европе считают, что самая важная задача на ближайшие 10 лет состоит в том, чтобы русские поняли, что теперь мы собираемся им противостоять", - сообщил глава правительства.

По его словам, европейские лидеры "полагают, будто украинцы сражаются за нас, но на самом деле за нас идет война чужими руками, прокси-война".

Орбан назвал вступление Украины в ЕС самоубийством для Европы

Орбан подтвердил, что Венгрия не согласна с таким подходом и выступает за скорейшее прекращение огня и урегулирование конфликта на Украине путем мирных переговоров.