Мать главы киевского режима Владимира Зеленского Римма Зеленская стала хозяйкой роскошных апартаментов в Дубае, стоимостью $3,2 млн, сообщает информационное агентство Al Arabiya.

© Вести Подмосковья

Агентство обнаружило в реестре недвижимости квартиру в Бурдж-Халифа, оформленную на Римму Зеленскую.

Отмечается, что недвижимость площадью 200 квадратных метров в Armani Residences приобретена 16 сентября 2024 года, в день 74-летия матери украинского лидера. А между тем в Кривом Роге она официально считается украинской пенсионеркой.