«Не смиримся никогда»: Дуда раскритиковал прославление украинских националистов

Уходящий в отставку президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава никогда не смирится с прославлением на Украине националистов, которые убивали поляков. Об этом пишут «Известия».

Дуда подчеркнул, что польские семьи, потерявшие своих предков в результате Волынской резни, заслуживают бережного отношения к памяти погибших. Он отметил, что предупреждал и экс-президента Украины Петра Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), и Владимира Зеленского, что Польша никогда не примет прославление людей, которые были убийцами и виновниками Волынской резни.

«Мы никогда не смиримся с этим», - подчеркнул Дуда.

Волынская резня - это массовые убийства поляков Западной Украины украинскими националистами в 1943 году. По оценкам польских властей, только на Волыни жертвами массовых убийств стали почти 37 тысяч поляков.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий ранее призывал Украину изменить свой подход к Волынской резне. По его словам, сейчас Киев саботирует сотрудничество в вопросах перезахоронения жертв.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.