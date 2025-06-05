Стали известны детали подготовки Мерца к встрече с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовился к сегодняшней встрече в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, консультируясь с европейскими политиками, которые уже провели успешные переговоры с американским лидером. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Washington Post.

Мерц «уже дал сигнал о новой эре сотрудничества с Трампом», пообещав увеличить оборонные расходы своей страны. При этом, несмотря на то, что лидеры «провели сердечный телефонный разговор» после того, как Мерц вступил в должность, и даже обменялись номерами мобильных телефонов, в Овальном кабинете «порой поджидают засады», подчеркивает издание.

«Мерц консультировался с другими лидерами, у которых были успешные встречи с Трампом, такими как премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, о наилучших способах поведения в Овальном кабинете», - пояснил источник в дипломатических кругах.

Также канцлер Германии заявил в интервью немецкой телекомпании WDR на прошлой неделе, что нужно учитывать приоритеты президента США, «не говорить слишком долго и дать ему высказаться».

Ранее американские СМИ отметили, что президент США Дональд Трамп начал использовать Овальный кабинет Белого дома для того, чтобы «смущать» иностранных лидеров и готовить им «политические ловушки. В частности, «срежиссированной Белым домом для максимального эффекта» была названа встреча американского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

После встречи в Белом доме серьезно ухудшились и отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Их общение закончилось скандалом и публичной перепалкой. Встреча была завершена досрочно, запланированное подписание сделки по минеральным ресурсам сорвалось, пресс-конференцию отменили.