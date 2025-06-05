Меркель предложила убедительный ответ Путину

Европа и США должны сохранять единство, что станет «убедительным ответом» президенту России Владимиру Путину.

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Об этом заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, ее слова приводит чешское издание Hospodářské noviny.

«Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США», — предложила Меркель.

По мнению экс-канцлера, западным государствам следует продолжать военную поддержку Украины и поддерживать ее обороноспособность даже после урегулирования конфликта. Меркель отметила, что Западу важно сохраниться в своем текущем виде.

В конце мая Меркель предрекла Европе разрушение без общего решения по вопросу миграции.