Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что единство ЕС и США станет «самым убедительным ответом президенту России Владимиру Путину». Ее слова цитирует издание Hospodářské noviny.

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Меркель считает, что Западу необходимо продолжать военную поддержку Украины даже после окончания текущего кризиса и очень важно, чтобы Запад сохранился именно в том виде, в каком он сейчас существует.

«Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину - сохранение единства Европы и США», - заметила она.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине подготовиться к военным действиям. В свою очередь экс-глава Украины Петр Порошенко (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) отмечал, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».