Украина согласовала с Японией получение $3 млрд от российских активов

Украина согласовала с Японией получение $3 млрд от доходов, полученных от замороженных российских активов, в рамках программы экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration).

«Украина и японское агентство JICA подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA. Средства будут погашаться за счёт доходов, полученных от замороженных активов России», — сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в своём Telegram.

Ранее в ФРГ призвали внимательнее изучить тему замороженных активов России.

Также сообщалось, что Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине.