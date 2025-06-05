В Белом доме рассказали о жестких переговорах Трампа с Путиным

В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп «всегда был жесток» с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации.

«Внешняя политика этого президента уникальна тем, что он может быть жестоким по отношению к нашим противникам, но в то же время он способен смотреть в глаза любому, пытаясь обеспечить мир», — отметил собеседник издания.

Стало известно, что ждет мирные переговоры после демарша Украины

4 июня президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась один час 15 минут. Главы государств обсудили атаку украинских дронов на российские аэродромы, Путин пообещал ответить Киеву.