Словацкие депутаты приняли постановление, запрещающее членам правительства поддерживать новые антироссийские санкции в международных организациях.

Депутаты Национального совета Словакии приняли постановление, в котором членам правительства запрещено голосовать за введение новых санкций и торговых ограничений против России, передает TVNOVINY. За инициативу проголосовал 51 из 76 присутствовавших депутатов, среди которых были представители партий SNS, большинство Smer-SD, а также некоторые депутаты от Hlas-SD и независимые.

В постановлении отмечено, что санкционная политика и ограничения против России приводят к росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок, что негативно отражается на конкурентоспособности и экономике словацких предприятий. Парламент также призвал правительство отстаивать экономические интересы Словакии и активно выступать против мер, наносящих ущерб экономике, промышленности и населению страны.

Документ был предложен коалиционной партией SNS и предусматривает активное продвижение мер по стабилизации энергетического рынка, снижению ценовой нестабильности и защите стратегических интересов словацкой экономики. Против проголосовал только один депутат, еще 23 воздержались, а оппозиция не участвовала в голосовании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций.