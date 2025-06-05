Власти Молдавии обвинили в попытках оправдать бедность

Власти Молдавии отказываются признавать провал своей экономической политики и пытаются оправдать бедность граждан страны, выдавая ее за бережливость. Об этом заявил в своем Telegram-канале лидер входящей в оппозиционный блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Политик обратил внимание на то, что жители Молдавии вынуждены «считать копейки, чтобы купить хлеб, а дети ходят в школу с пустыми завтраками», при этом власти говорят о том, что «это не бедность, а «экономность»».

«Раду Мариан, депутат от партии «Действие и солидарность», решил, что проблема не в мизерных зарплатах и пенсиях, а в том, что статистика «не так считает бедность». По его логике, если ты выживаешь за счет помощи, ешь реже и не покупаешь ничего лишнего - ты просто бережливый, а не бедный. (…) Им проще переписать формулы, чем признать, что миллионы людей в Молдавии - за чертой бедности из-за провальной политики их партии», - констатировал Лунгу.

Он также заметил, что, называя нищету, при которой пенсионеры не могут купить необходимые им лекарства, «экономностью», власти «смеются в лицо» каждому гражданину Молдавии.

Ранее экс-глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах в видеообращении в соцсетях потребовала отставки премьер-министра Дорина Речана из-за тяжелой экономической ситуации в стране.