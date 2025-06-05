Стало известно о нежелании США называть Россию угрозой для НАТО

США могут выступить против обозначения России как угрозы для НАТО в итоговой декларации будущего саммита альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Об этом сообщает портал Euractiv.

«По словам трех дипломатов НАТО, любая попытка вновь заявить об "угрозе" со стороны России рискует вызвать проблемы с США, поскольку Вашингтон стремится сохранить роль посредника в мирных переговорах между Москвой и Киевом», — говорится в материале.

Отмечается, что участники переговоров не знают, как будет выглядеть итоговое коммюнике саммита, из-за неопределенности, которую привносит позиция Соединенных Штатов. В частности, речь идет о несогласии президента США Дональда Трампа с возможным членством Украины в НАТО, а также о заинтересованности Вашингтона в пристальном наблюдении за военной деятельностью Китая.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что США не были осведомлены о планах Киева атаковать российские военные аэродромы.