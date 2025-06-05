Юрист суда ЕС назвал венгерский закон о ЛГБТ* нарушающим закон

Закон Венгрии о защите несовершеннолетних от пропаганды ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), нарушает законодательство Европейского союза. Об этом заявила генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета, пишет Ansa.it.

В июне 2021 года парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать детям в школе о гомосексуальности и смене пола*. В 2022 году стало известно, что Еврокомиссия подала иск в суд ЕС против Венгрии из-за закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду* среди несовершеннолетних.

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского союза Тамара Чапета в своем заключении, опубликованном по этому делу, заявила о том, что принятый Венгрией документ, запрещающий показ детям в средствах массовой информации и школах любого контента, изображающего или пропагандирующего гомосексуальность или смену пола*, «нарушает законодательство».

Это заключение было сделано «в рамках крупнейшей процедуры нарушения прав человека, когда-либо рассматривавшейся Европейским судом», отмечает издание.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский союз в попытках «шантажировать» его страну замороженными средствами, чтобы заставить ее изменить свою политику в вопросах миграции и ЛГБТ-пропаганды*. При этом, по его словам, все претензии ЕС к Венгрии вызваны отнюдь не желанием Европы отстоять верховенство права.

В марте большинством голосов депутатов парламента Венгрии был одобрен законопроект о запрете гей-парадов*. «За» проголосовали 136 парламентариев, «против» высказались 27.

* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ).