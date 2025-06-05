Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал разногласия между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском по вопросу проекта бюджета страны, допустив, что эмоциональность американских деятелей в дальнейшем может привести к окончательному расколу между ними.

Ранее Маск раскритиковал «Единый, большой, красивый» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. В своем микроблоге в социальной сети Х бывший департамента государственной эффективности США (DOGE) назвал этот законопроект о расходах «отвратительной мерзостью». Вместе с тем издание The Wall Street Journal отмечало, что Трамп теряет терпение из-за критики Маска в адрес документа.

Причина критики со стороны Маска заключается в том, что его «выкинули» из администрации американского президента, не продлили его контракт. Но на деле в этом вопросе всем все понятно. Маск был отдален от дел Трампа, отдален от принятия решений государственной важности. И так произошло по ряду причин. Во-первых, Маск все-таки слишком эксцентричный, а в команде Трампа может быть только один по-настоящему эксцентричный человек, и это сам Трамп. Во-вторых, Маск ранее рассорился практически со всем окружением Трампа – с теми людьми, которые поддерживали политика и во многом сделали его президентом. Кроме того, нужно отметить, что во взглядах Маска и Трампа на государственную экономику есть определенные расхождения. Маск – это в большей степени либертарианец, который выступает за свободный рынок и максимальную дерегуляцию. Трамп же не либертарианец. Он, наоборот, выступает за увеличение пошлин, за контроль экономической деятельности со стороны государственных институтов. То есть у них есть и идеологические расхождения. Эти расхождения были изначально, но, когда у Трампа и Маска был общий враг в лице демократов, они сглаживались. А после победы Трампа на президентских выборах началась внутренняя борьба. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Одним из главных камней преткновения между Трампом и Маском в настоящее время является вопрос об уровне расходов на оборону США, подчеркнул специалист.

«Трамп считает, что эти расходы нужно кардинально увеличивать, а Маск так не думает. Вот такие идеологические расхождения плюс ссоры Маска с окружением Трампа вылились в то, что бизнесмена выгнали из американской администрации. А теперь он фактически становится в оппозицию к президенту», - отметил эксперт.

В настоящее время сложно предположить, будет ли расти степень оппозиционности Маска по отношению к Трампу в обозримой перспективе, добавил Каргин.

«По логике врагами они стать не должны, поскольку они оба заинтересованы друг в друге. Маску для развития своего бизнеса, который в значительной мере зависит от поддержки со стороны государства, нужны хорошие отношения с президентом. А Трамп заинтересован в поддержке со стороны владельца соцсети Х, благодаря которой Маск может во многом формировать общественное мнение в США. Однако и Маск, и Трамп – это эмоциональные и публичные люди, которые на эмоциях вполне могут поссориться окончательно и стать врагами», - заключил эксперт.

Ранее СМИ рассказали о реакции Трампа на удары ВСУ по российским аэродромам.