«Начнем учить русский»: Литва призывает к активным действиям против РФ

В том случае, если давление на Россию сейчас не усилить и не принять жесткие рестрикции в отношении страны, в ближайшие пару лет придется учить русский язык. С таким заявлением выступила министр обороны Литвы Довиле Шакалене перед саммитом НАТО, передают «Известия».

Как уточнила министр, «не дай бог, будут приняты некоторые "интересные" решения относительно антироссийских санкций или переговоров с Украиной».

«Тогда нам может остаться не три-пять лет, а два-три года. Тогда мы снова соберемся здесь и скажем: "Ой, мы немного налажали" и, может быть, начнем учить русский язык», — подчеркнула Шакалене.

Кроме того, по ее словам, Европа поплатится за отказ инвестиций в оборону. Она указала на необходимость в наращивании североатлантическим альянсом военного потенциала. Речь идет, в частности, о численности армий и развитии военно-промышленного комплекса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государствам Европы следует увеличивать военные бюджеты, чтобы не пришлось осваивать русский язык.