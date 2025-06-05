«Холодный расчет»: что ждет мирные переговоры после демарша Украины

Россия настроена на мирное урегулирование украинского кризиса и решение Киева о выходе из переговорного процесса будет в рамках политической ответственности Украины. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Делегации стран обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. Также по итогам переговоров Москва и Киев договорились об обмене пленными и телами погибших.

Россия в своем меморандуме, среди прочего, потребовала международного признания новых регионов, гарантий нейтралитета Украины и защиты русскоязычного населения страны. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».

По словам Родиона Мирошника, российско-украинский диалог проходит в довольно напряженной атмосфере, а третий раунд мирных переговоров оказался под вопросом из-за заявлений властей Украины.

«Украина многократно, исходя из их заявлений, демонстрировала свое полное нежелание двигаться к миру. Желание получить передышку в войне для перевооружения и системное урегулирование [конфликта], на котором настаивает Россия, — на практике две большие разницы», - пояснил он.

Дипломат отметил, что Россия делает все от нее зависящее для сохранения диалога, но «если Украина примет иное решение, то это будет исключительно на совести Украины и в рамках политической ответственности Украины».

На протяжении всего переговорного процесса России приходилось проявлять максимальную выдержку, констатировал аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

«Пока в Москве проявляли сдержанность, в Киеве упорно демонстрировали, что там не боятся эскалации, в том числе путем нападения на российские стратегические бомбардировщики — носители ядерного оружия, часть ядерной триады России. Однако считать, что за этим стоит исключительно Киев, было бы неверным. За подобными операциями стоит холодный расчет западных ядерных стран, которым было бы выгодно не упустить имеющуюся сегодня возможность сократить ядерный потенциал России руками Украины», - уверен эксперт.

Также не способствует мирным переговорам и желание стран Запада продолжать вооружать Украину. При этом на недавней встрече контактной группы в формате «Рамштайн», посвященной вопросу военной помощи Украине, впервые не было главы Пентагона.

Напомним, что 1 июня в Брянской и Курской областях произошли взрывы, которые привели к тому, что с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда. В результате в Брянской области погибли семь человек и еще 113 пострадали. В Курской области пострадали три сотрудника поездной бригады.

Также накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле, в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями стали военные аэродромы. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях нападения были успешно отбиты.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что решения о терактах принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что эти преступления были направлены на срыв переговоров в Стамбуле, и подтверждают опасения российской стороны, что и «без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию».