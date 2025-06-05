Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал исчезновение французского солдата на Украине, призвав Париж остановить помощь Киеву. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Ранее французские СМИ сообщили, что 21-летний французский солдат Эйрик Курсье пропал в ЛНР. Он не связывался с семьей с 28 мая.

По данным RTL, Курсье участвовал в боях в ЛНР вместе с другими французами и украинскими солдатами. Семье француза сообщили, что его группа была атакована беспилотником. Военные из этой группы рассказали, что Курсье был ранен и его не удалось эвакуировать.

Филиппо опубликовал ссылку на эту новость и спросил, сколько именно «французских солдат» находится на Украине. Он призвал власти Франции «прекратить ввязываться в этот конфликт и остановить все поставки оружия, денег и солдат».

«Кровь сынов Франции льется рекой, и завтра она прольется еще более обильно, если мы продолжим это безумие!» - написал Филиппо.

Весной 2024 года в Минобороны РФ заявили, что с начала СВО были ликвидированы 5962 иностранных наемника Украины. Сообщалось, что погибли 147 из 356 французских наемников.