Президент США Дональд Трамп в частных беседах называл «крутой» и «мощной» недавнюю атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы.

Об этом пишет Axios со ссылкой источники, которые беседовали с американским лидером.

«Он посчитал это крутым», — рассказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

Второй источник отметил, что Трамп назвал атаку «довольно мощной».

«С международной точки зрения, чихуахуа наносит серьезный ущерб гораздо более крупной собаке», — сказал один из советников американского лидера.

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1 июня беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. Дроны залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.