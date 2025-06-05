Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что в Молдавии может возродиться нацизм из-за действий властей, которые «играют со спичками рядом с пороховой бочкой». Об этом сообщает Telegram-канал «Солдат Победы».

Петрович заявил, что признаки возрождения нацизма в Молдавии уже наблюдаются. По его словам, на зданиях и даже на памятниках все чаще можно заметить нарисованные нацистские символы.

«Деструктивные силы в стране играют с бесом, имя которому «нацизм». Играют, не отдавая себе отчет в том, что может произойти в случае его выхода из-под контроля», - подчеркнул Петрович (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, в Молдавии сейчас нет сил, способных «остановить человеконенавистническую машину». Петрович подчеркнул, что полиция неохотно реагирует на людей, которые публично демонстрируют нацистскую символику, и не защищает памятники героям Великой Отечественной войны.

Петрович считает, что власти пытаются «одурманить и превратить в стадо» молдавскую молодежь. Он отметил, что руководству Молдавии стоит помнить о примере Украины.

«Играть со спичками рядом с пороховой бочкой - не самое безопасное занятие. Особенно когда знаешь, чем это закончилось (точнее ещё не закончилось) у соседа», - заключил он.

Ранее Петрович рассказал, что в молдавском селе Ларгуца открыли памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Он отмечал, что церемония пошла с воинскими почестями.