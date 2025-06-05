В Конгрессе США угрозами потребовали от Пекина предать Россию

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил Китаю санкциями, чтобы вынудить начать оказывать помощь Украине.

"Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине. По-моему, это звучит логично", - сказал американский политик в интервью изданию Semafor.

Грэм* считает, что если увеличить издержки для Пекина, то это может удержать конфликт от расширения.

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Сенатор объяснил, что речь идет о его законопроекте о 500% пошлинах на импорт из стран, которые закупают у России углеводороды и уран. Грэм* предложил сделать послабления для стран, которые помогают Украине. И в связи с этим выступил с обращением к Пекину.

* Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.