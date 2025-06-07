В Турции высказались о мирном урегулировании на Украине

Анкара поддерживает усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, передает ТАСС.

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«Мы поддерживаем все усилия по установлению справедливого и прочного мира на Украине. <...> В Турции недавно состоялись важные встречи в этом контексте», — сказал он.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.