США уже списали со счетов Владимира Зеленского и начали серьезную работу по его отстранению от власти.

Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Это агония. Совершенно ясно, что американцы его списали со счетов и сейчас ведется работа по его устранению", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия-24".

Он обратил внимание на задержание Леонида Миндича, о котором стало известно несколько дней назад. По словам Азарова, Миндич - "известный "кошелек" главы офиса Зеленского Андрея Ермака и Зеленского". Экс-премьер отметил, что задержание проводила не генпрокуратура, а Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Это американцы создали, укомплектовали полностью своими людьми, и подчиняются они только американцам. То есть - последовала команда, и Миндич был задержан при попытке пересечения румынкой границы", - пояснил Азаров.

Он также обратил внимание, что в Киев прибыли около 100 американских аудиторов, которые будут контролировать расходование выделенных Вашингтоном средств.

"Это уже серьезный момент. Потому что прибыли <...> не Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов, несколько раз приезжал в Киев - прим. ТАСС), а специалисты по расходованию финансов американского бюджета. Все это не могло бы быть без непосредственной команды Белого дома", - сказал экс-премьер.

По его словам, это уже явный признак того, что "началась серьезная работа" по отстранению Зеленского.

"Если он не хочет уходить, значит его "уйдут", - сказал экс-премьер.

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По мнению Азарова, процесс будет идти постепенно.

"В этой процедуре существует целый ряд этапов, в ходе которых его будут убеждать, что он может потерять все: и деньги, и свободу", - пояснил экс-премьер.

3 июня стало известно о задержании Леонида Миндича - родственника Тимура Миндича, совладельца фирмы "Квартал 95" и бизнес-партнера Зеленского. По информации местных СМИ, Миндич сохранил тесные связи с Зеленским, в частности является "одним из главных консультантов" Ермака.