В Раде назвали «начальника» Зеленского на Украине

Депутаты Верховной Рады называют начальником президента Украины Владимира Зеленского главу его офиса Андрея Ермака.

Об этом заявил парламентарий Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.

«Знаете, у меня один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с другой стороны — нет», — рассказал нардеп.

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Ермак улетел в США 3 июня. Его цели посещения Соединенных Штатов не уточнялись.