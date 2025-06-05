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Трамп поручил расследовать попытки Байдена «обмануть народ»

Президент США Дональд Трамп распорядился расследовать, скрывали ли помощники экс-главы страны Джо Байдена предполагаемое снижение его умственных способностей, сообщает Politico. Расследование в том числе коснется использования автопера для подписи официальных документов от имени Байдена. Как заявил Трамп, следователи должны выяснить, пытались ли помощники Байдена «обмануть общественность», скрывая от американского народа «серьезное снижение когнитивных способностей» президента.

Расследование возглавят юрисконсульт Белого дома Дэвид Уоррингтон и генпрокурор Пэм Бонди. Как отмечает Politico, президенты США, включая самого Трампа, давно используют автоперо - механическое устройство для тиражирования подписей, но Трамп решил использовать эту тему, чтобы еще раз выступить с обвинениями в адрес демократов. По версии издания, Трампа могут особенно интересовать указы о помилованиях, подписанные Байденом в последние дни его президентства. Эти указы защитили некоторых политических врагов Трампа от возможного будущего преследования.

Сенатор Грэм* потребовал от Китая помочь Украине

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России) планирует внести поправки в свой законопроект о санкциях против РФ, исключив из него страны, которые помогают Украине. Об этом он рассказал изданию Semafor.

Как отмечает издание, Грэм* решил изменить законопроект после того, как сенаторы выслушали мнения стран, обеспокоенных возможностью попасть под вторичные санкции из-за закупки энергоносителей у России. По задумке Грэма*, страны, оказывающие «военно-экономическую помощь» Украине, не попадут под ограничения. Сенатор обратился к Китаю с призывом «помочь Украине, чтобы не попасть под санкции». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что решение о санкциях должен принять президент США Дональд Трамп. Это свидетельствует о возможных проблемах с законопроектом, подчеркивает Semafor.

Британия «подводит» Трампа

Британский премьер Кир Стармер на этой неделе объявил о планах увеличить военные расходы, чтобы сделать Британию «готовой к бою». Однако аналитики, опрошенные The Washington Post, предупреждают, что Стармеру будет сложно получить общественную поддержку для своего плана. Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность. Трамп призвал страны НАТО увеличить ежегодные расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. Это намного выше текущего целевого показателя альянса в два процента и даже больше показателя в 3,5 процента - столько сейчас тратят на оборону сами США.

В своем выступлении Стармер не уточнил, как или когда Великобритания планирует достичь цели в 3 процента. Экономист Макс Уорнер предупредил, что повышение военных расходов до уровня в 2,5 процента от ВВП потребовало бы заморозки государственных инвестиций в других областях. Достижение уровня в три процента, вероятно, будет означать повышение налогов или большие заимствования. Одним из главных обещаний Стармера стал ввод в эксплуатацию до 12 атомных ударных подлодок - для «оживления» британского флота. План предусматривает появление одной подлодки каждые 18 месяцев на производстве в Камбрии, на севере Англии.

* внесен в список террористов и экстремистов в России.

Байден прокомментировал дело о подписях автопером

Экс-президент США Джо Байден назвал ложными обвинения в незаконном использовании его автопера для подписи указов, сообщает CBS News. Байден заявил, что начатое против его помощников расследование - «не более чем отвлекающий маневр» Дональда Трампа и республиканцев в Конгрессе.

Байден заверил, что он самостоятельно принимал все решения во время своего президентства, включая решения о помилованиях, подписи на указах и законах. Он назвал предположения, что решения принимались его помощниками, смехотворным и ложным. По мнению Байдена, с помощью нападок на его команду Трамп и конгрессмены-республиканцы пытаются отвлечь внимание от «катастрофических законов», которые сократят важные программы, включая медстраховку Medicaid, и увеличат расходы американских семей.

Умер первый астронавт Канады Марк Гарно

Первый канадский астронавт и бывший министр иностранных дел страны Марк Гарно скончался после непродолжительной болезни, сообщает ABC News. Ему было 76 лет.

Гарно, инженер-электрик и бывший офицер канадского Военно-морского флота, стал первым канадцем в космосе, когда в 1984 году совершил полет на борту американского шаттла «Челленджер». Гарно совершил еще два полета в космос - в 1996-м и 2000 году. В недавнем интервью Гарно рассказал, что эти полеты изменили его взгляд на Землю - он начал размышлять о том, как человечество загрязняет планету. Он подчеркивал, что люди должны позаботиться о Земле, так как им «больше некуда идти». Гарно занимал пост министра иностранных дел и министра транспорта в правительстве экс-премьера Канады Джастина Трюдо.

* внесен в список террористов и экстремистов в России.