Российские эксперты считают, что в команде президента США Дональда Трампа идет серьезная борьба различных точек зрения по вопросам, связанных с отношениями с Россией и интерпретацией различных событий.

Так глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов прокомментировал в интервью порталу News.ru тот факт, что Трамп накануне опубликовал сообщение в соцсетях о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, потом удалил, а через некоторое время перезалил с тем же содержанием.

"Думаю, это говорит о неоднородности команды Трампа, о желании по-разному интерпретировать те или иные события", - сказал Рогов, добавив, что раньше борьба в команде Трампа была незримой, а теперь это выходит в публичную плоскость.

Российский политолог Сергей Марков считает, что команда Трампа разделилась на четыре группы по отношению к нападению Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией. По его словам - там сейчас идет сильный спор по четырем точкам зрения.

В США рассказали о тактике Трампа в отношении России

Первая точка зрения - антироссийская. Как отметил Марков в своем Телеграм-канале, разделяющие эту точку зрения американские чиновники считают, что все удары Украины по России хороши, так как это доказывает, что "Украина не проигрывает войну", а у Владимира Зеленского есть козыри ему надо помогать.

Нейтральная точка зерения рассматривает нападение Киева на российские аэродромы просто как обмен ударами, поскольку конфликт продолжается.

"Россия нанесёт ответный удар. Вывод. США должны проводить прежнюю политику", - объяснил Марков.

Другие две точки зрения - критические по отношению к Владимиру Зеленскому. Приверженцы одной из них считают, что украинское руководство пыталось сорвать мирный процесс и США должны обвинить обе стороны в срыве переговорв и дистанцироваться. А другая точка зрения закдючается в том, что своими действиями Зеленский пытался втянуть США в конфликт и грубо нарушил союзнические обязательства, не проинформировав Вашингтон об этом ударе.

"Вывод: США должны прервать все военное сотрудничество с Украиной. Зеленский превращается во врага США", - передал эксперт логику тех, кто в команде американского президента таким образом интерпретирует произошедшее.

По мнению Маркова, сам Трамп склоняется к последним двум точкам зрения и именно поэтому он звонил Владимиру Путину и согласился с ним в том, что Зеленский эскалирует конфликт.