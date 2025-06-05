Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался возможного ответа Российской Федерации на атаки Украины на аэродромы, заявил венгерский аналитик Золтан Кошкович в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку (на российские аэродромы), прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ», - поделился своей точкой зрения эксперт.

И теперь, когда главе киевского режима сказали, что ответ действительно неизбежен и никто этому не будет препятствовать, поскольку все ядерные державы заинтересованы в восстановлении ядерного сдерживания, он скулит и кусает руку, которая его кормит, написал специалист. Зеленский превратился в монстра, резюмировал Кошкович.

4 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре заявил ему о намерении ответить на недавний удар Украины по аэродромам.

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В воскресенье Министерство обороны РФ проинформировало, что Киев совершил террористический акт с использованием FPV-дронов против аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки украинской стороны были отражены. По данным российского военного ведомства, возгорания в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, погибших среди персонала нет.

Ответственность за удар взял на себя Владимир Зеленский.