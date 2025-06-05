Владимир Зеленский опозорился с заявлением об угрозе от России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, Зеленскому все чаще «вылазит боком» его «экспромт». Парламентарий обратил внимание на заявление политика во время саммита в Вильнюсе. Тогда он призвал лидеров «Бухарестской девятки» и Северных стран обратиться к своим службам разведки за информацией о планах России во время учений «Запад», которые пройдут этой осенью. По его мнению, Европе следует готовиться к тому, что готовят Москва и Минск.

«А потом выходит министр обороны Литвы <...> и говорит, что угрозы нет», — отметил Дубинский.

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Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился с заявлением президента России Владимира Путина о том, что Зеленский террорист и «вести переговоры с ним никто не будет». Он рад тому, что российский лидер «сделал на этом акценты».