Глава Минобороны США заявил, что никто не сделал для НАТО больше, чем Трамп

Никто не сделал больше для НАТО, чем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.

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«Никто не сделал больше в вопросе обязательств по бюджету стран альянса, чем Трамп, чтобы восстановить НАТО как альянс», — сказал он.

Министр отметил, что Трамп еще в свой первый президентский срок призывал наращивать военные расходы, а сейчас, по мнению Хегсета, глава Белого дома «делает еще больше в этих целях».

Он выразил надежду, что страны-члены НАТО до саммита альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня, смогут договориться о взятии на себя обязательства нарастить военные расходы до 5% ВВП.

До этого Хегсет заявил, что азиатские страны, поддерживающие партнерские отношения с США, должны увеличивать расходы на оборону, чтобы быть подготовленными в случае противостояния с Китаем.