Президент Румынии планирует ввести ограничения в интернете

Румынский президент Никушор Дан заявил о намерении властей принимать меры против публикаций в интернете, которые государство считает недостоверными. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции в резиденции Котрочень.

По его словам, недавно он видел «абсолютно ложные сообщения» об Украине и России «в военной области».

«В отношении очевидно ложных сообщений румынское государство должно действовать», — заявил Дан.

Румынский лидер дал понять, что ссылается на опыт Молдавии. При этом он не уточнил, какие именно публикации власти считают недостоверными, а также не пояснил механизмы будущих ограничений. Вместе с тем Дан отметил, что особенное внимание будет уделяться материалам военной тематики, связанным с конфликтом на Украине.

Напомним, что в 2023 году власти Молдавии запретили ряд местных и российских СМИ, которые представляют отличную от правящей власти точку зрения на политические события. Кроме того, в 2024 году, перед выборами, в стране заблокировали свыше 100 Telegram-каналов.