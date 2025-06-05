Украинский депутат раскрыл тайный смысл визита Ермака в Вашингтон

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что Украина получила от США ультиматум по окончанию конфликта.

По словам депутата, встреча в Вашингтоне была «прикрытием».

«На самом деле, [глава офиса Владимира Зеленского Андрей] Ермак приехал получить ультиматум по завершению войны. Возможно, его прикроют какими-то перемогами, но в целом — дело ясное — все идет к концу», — поделился Дубинский.

Он уточнил, что в визите украинской делегации в США не осталось смысла после телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг переговоров с Россией в Стамбуле. Он традиционно повторил призыв ввести новые санкции против России.

Ермак прибыл в США во вторник в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.