«Ставка на прямую конфронтацию»: отношения Германии и России

Рейтинг популярности нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца на волне борьбы с мигрантами и антироссийской риторики взлетел почти в два раза. Получила ли Россия нового врага в лице Германии, разбирались опрошенные РИА Новости эксперты.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его лидер Фридрих Мерц и стал основным претендентом на пост канцлера. И впервые в истории в ходе первого тура голосования он не смог набрать необходимое большинство голосов депутатов.

Опросы свидетельствуют, что правительство Мерц возглавил с рейтингом 23%. Однако уже через две с половиной недели, 26 мая, у него было уже 38%. И в целом 41% немцев считают, что он сможет стать хорошим главой государства.

При этом новое правительство значительно усилило контроль на границах, приостановлено воссоединение семей, ужесточены процедуры депортации мигрантов. Также были пересмотрены правила получения гражданства.

Что же касается внешней политики, Фридрих Мерц первым делом посетил Киев, чтобы заверить Владимира Зеленского в неизменной поддержке Берлина, призвал Москву к 30-дневнему перемирию, пригрозив ужесточением санкций. Также новый канцлер заявил о снятии ограничений на дальность передаваемого Украине оружия, пообещал крылатые ракеты Taurus и засекретил военные поставки.

По мнению научного сотрудника отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Марии Хорольской, нет ничего удивительного в росте рейтинга Мерца, так как он был настолько низким, что «увеличить его совсем несложно».

«При этом Мерц принялся активно выполнять предвыборные обещания. С мигрантами, кстати, это далеко не всем по душе. Например, левые считают такие действия негуманными. Но многие немцы довольны», - пояснила она.

В свою очередь замглавы Института Европы РАН Владислав Белов уверен, что Берлин меняет линию отношений с Москвой и, если при прошлом канцлере Олафе Шольце она была формально миротворческой, то сейчас «ставку сделали на прямую конфронтацию».

«Ключевым символическим шагом стало участие Мерца в визите «Коалиции желающих»в Киев 10 мая 2025-го. (…) Фактически это был окончательный отказ от статуса сдержанного посредника, которого придерживался Шольц», - заявил эксперт.

А доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин не верит, что Мерц перейдет красные линии, так как сейчас «он делает только то, о чем говорил в ходе предвыборной кампании».

«Немцы увидели, что получили во главе государства верного своему слову человека, и это их обнадежило. В целом у него складывается образ сдержанного консерватора. К слову, это дает основания полагать, что он не предпримет самых радикальных шагов, в частности, не отправит войска на Украину», - считает политолог, подчеркивая, что пока слишком рано делать выводы о популярности нового правительства.

Напомним, что ранее Мерц сделал заявление о том, что Вооруженным силам Украины необходимо выйти из оборонительной позиции и в этом им могут помочь немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Он также допустил применение ВСУ ракет для «уничтожения важнейшей сухопутной связи между Россией и Крымом».